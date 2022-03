Rui Machado: "A boa notícia é que calhou-nos jogar em casa"

Taça Davis: tenista português vê Brasil com "jogadores de topo mundial".

O capitão da Seleção Nacional de ténis, Rui Machado, reconhece "jogadores de pares de topo mundial" na equipa do Brasil, que vai defrontar Portugal no Grupo Mundial I da Taça Davis, mas reitera a confiança na sua equipa.

"O Brasil tem uma equipa bastante forte, tem jogadores de pares de topo mundial e jogadores de singulares também bons", começou por avaliar Machado, em declarações à Lusa.

No sorteio obrigatório entre duas nações que nunca se haviam defrontado na competição, calhou a Portugal a sorte de jogar em casa contra o Brasil, em local ainda a definir, entre 16 e 18 de setembro, sendo que em causa estará o acesso às qualificações para as Finais da Taça Davis de 2023.

"A boa notícia é que calhou-nos jogar em casa. Sabemos que faz muita diferença jogar em casa ou fora, escolhemos as nossas condições, estamos com as nossas pessoas e temos o apoio do público, que é fundamental. E tivemos o exemplo disso na Maia, onde o público fez toda a diferença para que a equipa tivesse feito três encontros extraordinários e conseguisse se superar", apontou o capitão português, referindo-se ao triunfo frente à Polónia, por 4-0, que permitiu a manutenção de Portugal no Grupo Mundial I.

Quanto ao piso e local para se discutir a eliminatória, Machado diz ser algo ainda "a estudar nos próximos dias." "Mas vamo-nos focar naquilo que acreditamos ser o melhor para nós, para a nossa equipa, porque também acreditamos no nosso valor. Quero é que os nossos jogadores se sintam confortáveis e possam explorar ao máximo as suas capacidades e estar em máxima força. O que realmente quero é estar num campo, seja de terra batida ou rápido, com o público a apoiar-nos", finalizou.