Ronda inaugural do Open da Austrália trouxe algumas surpresas

O espanhol Rafael Nadal e a australiana Ashleigh Barty, número um mundial de ténis, estrearam-se com vitórias na ronda inaugural do Open da Austrália, primeiro major da temporada, numa jornada pautada por algumas surpresas em Melbourne Park.

O esquerdino de Manacor, que nas últimas semanas tem lidado com alguns problemas nas costas, que o impediram mesmo de jogar a ATP Cup com a Espanha, estreou-se sem sobressaltos no primeiro encontro oficial da época, ao bater o sérvio Laslo Djere, 56.º colocado no ranking ATP, em três sets, com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-1, em uma hora e 52 minutos.

"Foram 15 dias difíceis por causa das costas e hoje apenas tinha de sobreviver. Desejo ao Laslo a melhor sorte, ele tem uma história incrível, mas estou feliz por vencer em três sets. Era o que necessitava", confessou ainda em court o número dois mundial, de 34 anos.

Depois de assegurar um encontro na fase seguinte com o qualifier norte-americano Michael Mmoh (177.º ATP), de 23 anos, que superou o sérvio Viktor Troicki, por 7-6 (7-3), 6-7 (3-7), 3-6, 7-6 (7-3) e 7-5, Nadal desvalorizou as medidas restritivas em Melbourne Park, onde só entram diariamente 30 mil espetadores, metade da lotação habitual, em virtude da pandemia provocada pela covid-19.

"Estamos a enfrentar tempos desafiantes. É claro que todos os jogadores precisam de público, de atmosfera, mas agora é tempo de ser responsável, de cuidarmos uns dos outros. O ténis é uma parte importante da nossa vida, mas estamos a enfrentar coisas bem mais importantes", alertou o antigo campeão do Open da Austrália de 2009 e detentor de 20 títulos do Grand Slam.

Tal como Rafael Nadal, o russo Daniil Medvedev, quarto classificado na hierarquia ATP, estreou-se com uma vitória, a 15.ª consecutiva, frente ao canadiano Vasek Pospisil, um dos 72 tenistas impedidos de treinar durante a quarentena, devido a um caso de infeção pelo novo coronavírus num dos voos para Melbourne, em três rápidas partidas, por 6-2, 6-2 e 6-4.

Enquanto Medvedev garantiu um duelo com o espanhol Roberto Carballes Baena (99.º) na segunda ronda, o compatriota Andrey Rublev (8.º) vai defrontar o brasileiro Thiago Monteiro (74.º), depois de afastar o alemão Yannick Hanfmann, pelos parciais de 6-3, 6-3 e 6-4.

Já o grego Stefanos Tsitsipas, número seis mundial, passou com distinção o teste ante o francês Gilles Simon (66.º), por 6-1, 6-2 e 6-1, no mesmo dia em que o espanhol Roberto Bautista Agut, 12.º cabeça de série, e o belga David Goffin, 13.º pré-designado, foram eliminados.

Na competição feminina, a número um mundial, Ashleigh Barty, mostrou-se demolidora e, em apenas 44 minutos, afastou Danka Kovinic, do Montenegro, por duplo 6-0, para marcar duelo na segunda jornada com a vencedora do encontro entre a espanhola Sara Sorribes Tormo (64.ª WTA) e a compatriota Daria Gavrilova, que recebeu um wild card para jogar o quadro principal do torneio.

Ao contrário de Barty, semifinalista do major dos Antípodas em 2020 e campeã de Roland Garros em 2019, a norte-americana Sofia Kenin, que está a defender o título em Melbourne, teve um pouco mais de trabalho para derrotar a australiana Maddison Inglis (133.ª), por 7-5 e 6-4, em uma hora e 26 minutos.

A ucraniana Elina Svitolina, número cinco mundial, por sua vez, garantiu um encontro com a jovem norte-americana Coco Gauff na fase seguinte, após impor-se diante da checa Marie Bouzkova, por 6-3 e 7-6 (7-5), enquanto a espanhola Garbiñe Muguruza, vice-campeã do major australiano, afastou a russa Margarita Gasparyan, pelos parciais de 6-4 e 6-0.

Estreia menos feliz viveu a bielorrussa Victoria Azarenka, bicampeã do Open da Austrália (2012 e 2013) e vice-campeã do Open dos Estados Unidos, que foi eliminada pela norte-americana Jessica Pegula, com os parciais de 7-5 e 6-4, após ter-se sentido mal e saído do court, no segundo set, para ser assistida no balneário.