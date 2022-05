Roland Garros: Zverev na terceira ronda ao afastar campeão do Estoril Open

Na próxima ronda, Zverev vai defrontar o norte-americano Brandon Nakashima,

O tenista alemão Alexander Zverev, número três do ranking mundial, apurou-se para a terceira ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer com o argentino Sebastián Báez, campeão do Estoril Open.

O alemão, semifinalista em 2021 em Paris, bateu Báez, 36.º da hierarquia, por 2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5, em três horas e 36 minutos.

Na próxima ronda, Zverev vai defrontar o norte-americano Brandon Nakashima, 75.º do mundo, ou o neerlandês Tallon Griekspoor, 58.º.