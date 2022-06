Roland Garros: Zverev desiste e Nadal joga 14.ª final com o estreante Ruud

Redação com Lusa

O tenista espanhol Rafael Nadal, 13 vezes campeão de Roland Garros, beneficiou hoje da desistência do alemão Alexander Zverev, lesionado, para assegurar a 14.ª presença na final em Paris, frente ao estreante norueguês Casper Ruud.

A primeira meia-final do quadro de singulares masculinos colocava frente a frente o esquerdino de Manacor, número cinco do mundo, e o germânico Zverev, terceiro colocado no "ranking" ATP, num encontro que, até ser interrompido, estava a corresponder às mais altas expectativas.

"Estava a ser um encontro muito duro, ao fim de três horas ainda nem tínhamos terminado o segundo set, lembrou Nadal, após vencer a meia-final por desistência do adversário.

Equilibrado e jogado a um nível muito intenso, o marcador registava 7-6 (10-8) e 6-6, quando o tenista natural de Hamburgo, de 25 anos, num movimento natural de deslizar em "court", no início do tie break do segundo set, torceu o pé direito, sucumbido às dores de uma lesão aparentemente grave, que o fez sair do "court" Philippe Chatrier de cadeiras de rodas.

Após uma pausa forçada, ao fim de três horas e sete minutos, Zverev regressou à 'catedral' da terra batida de canadianas, mas apenas para apresentar a desistência oficial e cumprimentar o árbitro Christian Rask e o adversário Nadal, que garantiu assim a qualificação para a final, a 30.ª em torneios do 'Grand Slam'.

"É muito duro e triste para ele. Sinceramente, ele estava a fazer um torneio inacreditável. É muito bom colega no circuito. Sei o quanto tem lutado para ganhar um torneio do Grand Slam, mas neste caso teve muito pouca sorte. A única coisa que tenho certeza é que vai ganhar, não um, mas mais que um. Desejo-lhe o melhor e uma rápida recuperação", comentou, em "court", o espanhol, que comemora hoje os 36 anos.

Na corrida pelo 22.º "major" da carreira, no pó de tijolo onde nunca perdeu uma final, Rafael Nadal vai ter como último obstáculo o norueguês Casper Ruud, responsável pela eliminação de Marin Cilic (23.º ATP), primeiro croata a disputar todas as finais do Grand Slam, em quatro sets, pelos parciais de 3-6, 6-4, 6-2 e 6-2, ao cabo de duas horas e 55 minutos.

Depois de se tornar no primeiro norueguês a alcançar os quartos-de-final de um "major", o número oito mundial, que bateu o português João Sousa na véspera de viajar para Paris para conquistar o ATP 250 de Genebra, conseguiu elevar a fasquia e terá agora como principal missão evitar que o antigo líder do "ranking" mundial prolongue o reinado em Roland Garros, onde já foi erguida uma estátua em sua homenagem no ano de 2021.

O encontro entre Ruud e Cilic esteve interrompido durante cerca de 10 minutos no terceiro set, quando uma ativista entrou no 'court' e amarrou-se à rede, tendo de ser retirada pelos seguranças do torneio parisiense.