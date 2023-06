Roland Garros: Zverev apura-se pela terceira vez consecutiva para as "meias"

Tenista alemão venceu o argentino Tomas Martin Etcheverry.

O tenista alemão Alexander Zverev qualificou-se pelo terceiro ano consecutivo para as meias-finais de Roland Garros, com uma vitória em quatro sets diante do argentino Tomas Martin Etcheverry.

Zverev confirmou o seu favoritismo ao impor-se ao 49.º jogador do ranking ATP por 6-4, 3-6, 6-3 e 6-4, em três horas e 22 minutos.

O alemão, 27.º classificado da hierarquia mundial, regressa às meias-finais de Roland Garros, depois de no ano passado ter sido obrigado a desistir nesta fase ao contrair uma lesão grave no tornozelo direito, que o afastou dos "courts" durante sete meses.