Roland Garros vai distribuir quase 50 milhões em prémios

O torneio de Roland Garros de 2023 vai distribuir 49,6 milhões de euros em prémios monetários, um aumento de 12,3% em relação ao ano passado, anunciaram esta sexta-feira os organizadores do segundo Grand Slam da temporada.

Os aumentos mais significativos registam-se nos prémios destinados às rondas iniciais, o que beneficiará um maior número de tenistas, bem como às competições paralelas (cadeiras de rodas), na mais importante prova em terra batida do circuito, que vai decorrer entre 28 de maio e 11 de junho, em Paris.

Os vencedores do "major" francês vão receber 2,3 milhões de euros, tanto no setor masculino, como no feminino, mais 100.000 euros do que o espanhol Rafael Nadal e a polaca Iga Swiatek embolsaram pela conquista dos títulos no ano passado.

Os finalistas vencidos receberão metade daquele valor, mas o aumento mais significativo, entre 11% e 13%, ocorrerá nas rondas iniciais, com 69.000 euros para a primeira, 97.000 para a segunda e 142.000 para a terceira, com os prémios da fase de qualificação a serem também aumentados.