Roland Garros: Rune bate vice-campeão Tsitsipas e Cilic elimina Medvedev

O tenista dinamarquês Holger Rune proporcionou uma das maiores surpresas da jornada desta segunda-feira, ao derrotar o vice-campeão Stefanos Tsitsipas e aceder aos quartos de final do Roland Garros, antes de Marin Cilic eliminar o russo Daniil Medvedev.

Num dia em que a número um mundial, a polaca Iga Swiatek, sobreviveu a um duro teste, o grego Stefanos Tsitsipas, quarto colocado no ranking ATP, sucumbiu perante o jovem Rune, a estrear-se no quadro principal do major francês, em quatro sets, pelos parciais de 7-5, 3-6, 6-3 e 6-4, em três horas e dois minutos

Contrariando todas as expectativas, o antigo campeão júnior de Roland Garros qualificou-se diante Tsitsipas pela primeira vez para os quartos de final de um torneio do Grand Slam e tornou-se no primeiro dinamarquês a atingir o grupo de oito finalistas de um major, desde Jan Leschly no Open dos Estados Unidos, em 1967.

"Estava muito nervoso, mas sabia que se me desviasse da minha estratégia contra um jogador como o Tsitsipas iria perder de certeza. Disse a mim mesmo para continuar a jogar e manter o meu plano nos momentos difíceis. Trabalhei bem na parte final e isso deu-me um impulso de confiança. É tão bom continuar aqui", comentou o nórdico, 40.º classificado na hierarquia ATP, em pleno court Philippe Chatrier.

Holger Rune, que desistiu de jogar pares ao lado do português Francisco Cabral para se concentrar na competição de singulares, vai defrontar na fase seguinte do torneio o norueguês Casper Ruud (8.º ATP), que eliminou esta segunda-feira o polaco Hubert Hurkacz (13.º), também em quatro partidas, com os parciais de 6-2, 6-3, 3-6 e 6-3.

Assim como o escandinavo, o russo Andrey Rublev (7.º) também garantiu a passagem aos quartos de final, no caso, pela segunda vez na carreira, depois da estreia em 2020, mas após a desistência do adversário italiano Jannik Sinner (12.º), com uma lesão no joelho esquerdo.

O transalpino dominou o primeiro set, por 6-1, cedeu o segundo, com 4-6, e estava a perder 0-2 na terceira partida, quando entregou o encontro e o triunfo a Rublev, de 24 anos, que marcou duelo com o croata Marin Cilic, carrasco de Daniil Medvedev, número dois do mundo, nos oitavos de final.

A encerrar a sessão noturna no Philippe Chatrier, o campeão do Open dos Estados Unidos (2014) conseguiu surpreender o moscovita, quartofinalista há um ano no pó de tijolo francês, e após três "sets", com os parciais de 6-2, 6-3 e 6-2, vai jogar o embate de acesso às meias-finais de Roland Garros pela terceira vez (2017 e 2018) na carreira.

Na competição feminina, Iga Swiatek, de 20 anos, perdeu pela primeira vez, este ano, um "set", mas sobreviveu em três frente à chinesa Qinwen Zheng (74.ª WTA), a estrear-se no segundo "major" da temporada, por 6-7 (5-7), 6-0 e 6-2, em duas horas e 46 minutos.

Depois de registar a sua 32.ª vitória consecutiva, igualando o feito da belga Justine Henin, a líder da hierarquia mundial confirmou, pelo terceiro ano consecutivo, o regresso aos quartos de final, tendo agora desafio marcado com a norte-americana Jessica Pegula (11.ª), que derrotou o romena Irina Begu, por 4-6, 6-2 e 6-3.

A russa Daria Kasatkina (20.ª WTA), por sua vez, bateu a italiana Camila Giorgi (30.ª), por duplo 6-2, e terá como próxima adversária a compatriota Veronika Kudermetova (29.ª), que conseguiu dar a volta ao desafio com a norte-americana Madison Keys (22.ª), por 1-6, 6-3 e 6-1, para assegurar a estreia no lote de oito finalistas de um torneio do Grand Slam.