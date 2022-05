Roland Garros promete sanções aos tenistas que apoiem Putin

Amelie Mauresmo, antiga número um do Mundo e diretora do torneio, abordou um dos temas que vai marcando, também, fora dos courts, a atualidade do ténis mundial

O final de maio e o início de junho trazem para o ténis um dos torneios mais importantes do ano: Roland Garros, o grand slam da terra batida. A diretora do torneio, a antiga número 1 Amelie Mauresmo, já prometeu que quem apoiar Putin terá consequências.

"Estamos de acordo com a decisão dos Ministros do Desporto da UE. Não vamos receber equipas, mas vamos receber atletas individuais (russos ou bielorrussos). Obviamente, se um atleta se mostrar à imprensa como pró-Putin, haverá sanções", prometeu a diretora de um dos quatro Grand Slams da temporada tenística.

Recorde-se que, no próximo Grand Slam a seguir a Roland Garros, em Wimbledon, em Inglaterra, atletas russos e bielorrussos estão proibidos de competir.