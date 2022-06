Roland Garros: Nadal beneficia da desistência de Zverev para chegar à 14ª final

Alemão lesionou-se pouco antes do final do segundo set, quando já se tinham jogado mais de três horas. Nadal, que procura um 14º título, tinha vencido o primeiro parcial após tie break

Rafael Nadal está pela 14ª vez na final de Roland Garros. O espanhol beneficiou da desistência de Alexander Zverev, que sofreu uma lesão aparentemente grave no pé direito, pouco antes do final do segundo set.

Depois de vencer o primeiro parcial, após tie break, Nadal estava prestes a levar o segundo set para um segundo jogo decisivo, antes de Zverev, aparentemente, torcer o pé com gravidade e queixar-se de imensas dores.

Entretanto, depois de abandonar o court numa cadeira de rodas, Zverev voltou ao campo, de muletas, para cumprimentar o juiz de cadeira e Rafael Nadal, que está, assim, a uma vitória de um 14º título em Roland Garros.

Nadal, 13 vezes vencedor em Roland Garros, vai defrontar na sua 14.ª final o ganhador do embate entre o norueguês Casper Ruud, oitavo jogador do mundo, e o croata Marin Cilic, 23.º.