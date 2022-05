Roland Garros: Medvedev avança para os oitavos sem qualquer set perdido

Redação com Lusa

A competir sob bandeira neutra em Paris, devido à invasão da Rússia à Ucrânia, o russo de 26 anos impôs-se sem dificuldades ao 31.º jogador mundial no encontro da terceira ronda, com os parciais de 6-2, 6-4 e 6-2, em uma hora e 48 minutos

Daniil Medvedev, número dois do ranking mundial de ténis, qualificou-se hoje para os oitavos de final de Roland Garros, com uma vitória em três sets diante do sérvio Miomir Kecmanovic.

A competir sob bandeira neutra em Paris, devido à invasão da Rússia à Ucrânia, o russo de 26 anos impôs-se sem dificuldades ao 31.º jogador mundial no encontro da terceira ronda, com os parciais de 6-2, 6-4 e 6-2, em uma hora e 48 minutos.

Leia também Formação Título de juniores decidido hoje: eis as contas de Benfica e FC Porto Apesar da igualdade pontual entre Benfica e FC Porto, águias têm ligeira vantagem. Na última jornada, os lisboetas recebem o Braga e os dragões defrontam o Estoril (17 horas, Porto Canal). Diferença de golos pode determinar o vencedor.

Medvedev, que tem como melhor resultado na terra batida parisiense a presença nos quartos-de-final em 2021 e que ainda não perdeu qualquer set nesta edição do segundo Grand Slam da temporada, aguarda agora o desfecho do encontro entre o francês Gilles Simon e o croata Marin Cilic para conhecer o seu adversário nos oitavos de final.