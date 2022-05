Roland Garros: Iga Swiatek soma 28.ª vitória seguida e está na terceira ronda

Redação com Lusa

A tenista polaca Iga Swiatek, número um do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje para a terceira ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao eliminar a norte-americana Alison Riske, em dois 'sets'.

Vencedora do 'major' de terra batida parisiense em 2020, Swiatek somou a 28.ª vitória consecutiva no circuito feminino - 30.ª contando dois encontros na taça Billie Jean King -, ao vencer Riske, 43.ª do mundo, por 6-0 e 6-2, em 61 minutos.

Na terceira ronda, Swiatek vai defrontar a montenegrina Danka Kovinic, 95.ª da hierarquia, que está pela primeira vez nesta fase da prova parisiense.