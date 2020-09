Roland Garros: Frederico Silva na terceira e última ronda da qualificação

Tenista português bateu o brasileiro João Menezes em dois sets.

O tenista português Frederico Silva avançou esta quarta-feira para a terceira e última ronda da fase de qualificação para Roland Garros, ao vencer o brasileiro João Menezes, em dois sets.

Perante o brasileiro, 187.º do ranking mundial, Frederico Silva, 193.º, triunfou por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-2), em duas horas e dois minutos.

Na terceira ronda do qualifying, Frederico Silva vai jogar com o checo Thomas Machac, 252.º do mundo, que bateu o japonês Go Soaeda, 121.º.

O tenista das Caldas da Rainha, que se está a estrear em Roland Garros, chegou pela primeira vez à terceira ronda de qualificação de um torneio do Grand Slam, depois de ter caído na segunda em Wimbledon em 2016 e do Open da Austrália de 2020.

João Sousa, número um português e 77.º do mundo, tem entrada no quadro principal do "major" parisiense, enquanto Pedro Sousa e João Domingues caíram na primeira ronda do qualifying.