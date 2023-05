Roland Garros: Frederico Silva na segunda ronda da fase de qualificação

Na terra batida parisiense, onde esta segunda arrancou o "qualifying" do segundo Grand Slam da temporada, o número dois nacional travou uma dura "batalha" com o 248.º jogador mundial, garantindo a reviravolta no marcador, para impor-se por 6-7 (6-8), 7-6 (7-5) e 6-1

O tenista português Frederico Silva avançou esta segunda-feira para a segunda ronda da fase de qualificação de Roland Garros, ao derrotar o italiano Lorenzo Giustino em três sets.

Na terra batida parisiense, onde esta segunda arrancou o "qualifying" do segundo Grand Slam da temporada, o número dois nacional travou uma dura "batalha" com o 248.º jogador mundial, garantindo a reviravolta no marcador, para impor-se por 6-7 (6-8), 7-6 (7-5) e 6-1, em duas horas e 54 minutos.

No dia em que "destronou" João Sousa como segundo jogador nacional, o 225.º classificado do ranking mundial chegou a salvar dois "match-points" no segundo parcial, para marcar encontro na segunda ronda do "qualifying" com o belga Zizou Bergs (131.º).

Esta é a terceira vez que "Kiko", de 28 anos, disputa a fase de qualificação de Roland Garros, tendo chegado à terceira e última ronda em 2020 e sido afastado à primeira no ano seguinte.

Esta temporada, o tenista das Caldas da Rainha perdeu na primeira ronda da fase de qualificação do Open da Austrália, primeiro "major" do ano.