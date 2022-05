Roland Garros: Francisco Cabral falha estreia em torneios do Grand Slam

O dinamarquês tinha jogado mais cedo no torneio de singulares, tendo eliminado o suíço Henri Laaksonen, num encontro em que foi assistido

O tenista português Francisco Cabral falhou hoje a estreia no torneio de pares de Roland Garros, depois de ter desistido, juntamente com o dinamarquês Holger Rune, antes do início da primeira ronda do segundo torneio do Grand Slam.

O dinamarquês tinha jogado mais cedo no torneio de singulares, tendo eliminado o suíço Henri Laaksonen, num encontro em que foi assistido.

Cabral e Rune deveriam jogar com os franceses Jo-Wilfred Tsonga e Richard Gasquet, que também já tinham anunciado a desistência mais cedo, com o encontro da primeira ronda a ser agora disputado por duas duplas repescadas.