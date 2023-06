Roland Garros: Djokovic e Alcaraz nos oitavos, dupla luso-brasileira continua a vencer

Francisco Cabral e Rafael Matos somaram mais um triunfo

O espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic, principais candidatos ao título em Roland Garros, acederam hoje aos oitavos de final em Paris, num dia em que Francisco Cabral e Rafael Matos somaram mais um triunfo.

Numa jornada pautada por algumas surpresas, tanto na competição masculina, como na feminina, o tenista de Belgrado, de 36 anos, teve de se aplicar a fundo para levar a melhor diante do espanhol Alejandro Davidovich Fokina em três sets, pelos parciais de 7-6 (7-4), 7-6 (7-5) e 6-2.

"Sabia que ia ser um encontro muito difícil, um encontro muito físico. Foram três horas só para jogar dois sets. Ele esteve muito bem. É um lutador fantástico e um jogador fantástico. Tem muito poucos pontos fracos no seu jogo", destacou o antigo líder do ranking ATP.

Ao fim de três horas e 36 minutos de um encontro disputado no court Philippe-Chatrier, Novak Djokovic, número três do mundo e detentor de 22 títulos do Grand Slam, qualificou-se para os oitavos de final de Roland Garros pela 17.ª vez na carreira, tendo alcançado título em 2016 e 2021.

Na próxima ronda do 'major' francês, o sérvio, que procura igualar o recorde de 23 títulos do Grand Slam de Serena Williams e recuperar a liderança da hierarquia mundial, vai defrontar o espanhol Juan Pablo Varillas (94.º ATP), após o triunfo deste ante o polaco Hubert Hurckacz (14.º ATP), por 3-6, 6-3, 7-6 (7-3), 4-6 e 6-2, no encerramento da jornada.

Já o jovem espanhol Carlos Alcaraz, de 20 anos, chega pela primeira vez à catedral da terra batida como líder do ranking mundial e, com uma exibição imperial, confirmou a sua superioridade frente ao esquerdino canadiano Denis Shapovalov, em três partidas, com os parciais de 6-1, 6-4 e 6-2, em apenas duas horas e 10 minutos.

O tenista de Múrcia, apontado por muitos como o sucessor do campeão em título Rafael Nadal, ausente do pó de tijolo parisiense, e que foi hoje submetido a uma intervenção cirúrgica, já conquistou quatro títulos esta temporada, em Buenos Aires, Masters 1.000 de Indian Wells, Barcelona e Masters 1.000 de Madrid, e está na luta pelo segundo 'major' da carreia, depois da vitória no Open dos Estados Unidos em 2022.

O próximo adversário de Alcaraz, a jogar pela terceira vez Roland Garros, será o também jovem italiano Lorenzo Musetti (18.º ATP), de 21 anos, responsável pela derrota do britânico Cameron Norrie, 14.º cabeça de série, em três sucessivos sets, por 6-1, 6-2 e 6-4.

O grego Stefanos Tsitsipas afastou, por sua vez, o argentino Diego Schwartzman, carrasco do português Nuno Borges na segunda jornada, por 6-2, 6-2 e 6-3, para assegurar a manutenção numa prova em que atingiu as meias-finais em 2020 e foi vice-campeão em 2021.

Graças ao triunfo, o helénico, número cinco do mundo, vai medir forças nos oitavos de final com o austríaco Sebastian Ofner (118.º ATP), que hoje precisou de cinco sets e três horas e 54 minutos para ultrapassar o italiano Fabio Fognini, pelos parciais de 5-7, 6-3, 7-5, 1-6 e 6-4.

Ao contrário de Djokovic, Alcaraz e Tsitsipas, de 24 anos, o russo Andrey Rublev (sétimo ATP) despediu-se da capital francesa, ao deixar escapar a vantagem de dois sets a zero e ceder diante do transalpino Lorenzo Sonego (48.º ATP), por 5-7, 0-6, 6-3, 7-6 (7-5) e 6-3, ao cabo de três horas e 42 minutos.

Enquanto o moscovita se juntou ao compatriota Daniil Medvedev (segundo ATP), eliminado na estreia, e ao italiano Janik Sinner (nono ATP), derrotado na segunda ronda, no grupo das maiores desilusões da edição deste ano do segundo major da temporada, o português Francisco Cabral e o parceiro brasileiro Rafael Matos continuam a surpreender pela positiva.

A dupla luso-brasileira foi superior ao australiano Max Purcell, campeão de Wimbledon em 2022, e ao norte-americano Ben Shelton e, por 6-3 e 6-0, garantiram uma vaga nos oitavos de final em Paris, onde estão a jogar o terceiro torneio em conjunto e primeiro major.

O croata Ivan Dodig, oitavo classificado no ranking de pares e detentor de dois títulos do Grand Slam, e o norte-americano Austin Krajicek, quinto do mundo também na hierarquia de duplas, são os quartos cabeças de série e os próximos opositores de Cabral e Matos, de 27 anos, um ano mais velho que o portuense.

Na competição feminina, a bielorrussa Aryna Sabalenka confirmou as credencias de número dois do mundo e campeã do Open da Austrália e, por duplo 6-2, afastou a russa Kamilla Rakhimova (82.ª ATP), seguindo para os oitavos de final. O próximo duelo será com a norte-americana Sloane Stephens, vencedora do Open dos Estados Unidos em 2017 e vice-campeã de Roland Garros em 2018, que hoje superou a cazaque Yulia Putintseva, por 6-3, 3-6 e 6-2.

Ao contrário de Sabalenka, semifinalista em Paris em 2019, ano em que venceu o Open dos Estados Unidos, a norte-americana Jessica Pegula (terceira WTA) foi surpreendentemente eliminada pela belga Elise Mertens (28.ª WTA), que nunca ultrapassou a quarta ronda, com os parciais de 6-1 e 6-3.