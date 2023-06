Roland Garros: Casper Ruud volta a marcar presença nas meias-finais

Venceu em quatro sets o dinamarquês Holger Rune.

O tenista norueguês Casper Ruud, número quatro do mundo, apurou-se pela segunda vez consecutiva para as meias-finais de Roland Garros, com um triunfo em quatro sets frente ao dinamarquês Holger Rune.

Ruud, que em 2022 foi finalista vencido no major parisiense, bateu o número seis da hierarquia mundial pelos parciais de 6-1, 6-2, 3-6 e 6-3, em duas horas e 44 minutos, na terra batida do segundo torneio do Grand Slam do ano.

O norueguês, de 24 anos, ainda procura o primeiro título em torneios do Grand Slam e nas meias-finais vai enfrentar o alemão Alexander Zverev, que se qualificou hoje com uma vitória diante do argentino Tomas Martin Etcheverry.