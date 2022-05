Roland Garros: Carlos Alcaraz salva match point e está na terceira ronda

Na próxima ronda, Carlos Alcaraz vai defrontar o vencedor do encontro Sebastian Korda e Richard Gasquet, 70.º.

Carlos Alcaraz, sexto do ranking ATP, apurou-se para a terceira ronda do torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, ao bater o seu compatriota Albert Ramos-Viñolas, depois de salvar um "match point".

Apontando como um dos favoritos a vencer em Paris, o espanhol de 19 anos venceu Ramos-Viñolas, 44.º do ranking ATP, por 3-2, com os parciais de 6-1, 6-7 (7-9), 5-7, 7-6 (7-2) e 6-4, num encontro que teve a duração de quatro horas e 38 minutos.

Na próxima ronda, Carlos Alcaraz vai defrontar o vencedor do encontro entre o norte-americano Sebastian Korda, 30.º do mundo, e o francês Richard Gasquet, 70.º.