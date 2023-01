Richard Gasquet conquista em Auckland o 16.º título da carreira

Tenista francês venceu na final o britânico Cameron Norrie.

O tenista francês Richard Gasquet conquistou este sábado o 16.º título da sua carreira profissional, ao vencer o torneio de Auckland, batendo na final o britânico Cameron Norrie, por 4-6, 6-4 e 6-4.

O carrasco do português João Sousa na segunda ronda do torneio neozelandês, 67.º do ranking mundial, surpreendeu Norrie, 12.º do mundo, em duas horas e 28 minutos, recuperando de um 4-1 no terceiro set.

Gasquet, de 36 anos, que não vencia um torneio desde 2018, somou o seu 16.º título, em 34 finais, tornando-se no mais velho vencedor de sempre do torneio de Auckland.