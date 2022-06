Resumo do dia: Nadal e Swiatek superam dificuldades em Wimbledon

Rafael Nadal e Iga Swiatek enfrentaram esta quinta-feira algumas dificuldades no All England Club

O espanhol Rafael Nadal e a polaca Iga Swiatek enfrentaram esta quinta-feira algumas dificuldades no All England Club, mas garantiram a passagem à terceira ronda de Wimbledon, terceiro major da temporada, que perdeu a vice-campeã de 2021, Karolina Pliskova.

Num dia em que os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral se estrearam com uma vitória nos pares, Rafael Nadal voltou a perder um "set" neste seu regresso ao torneio britânico, desde a derrota nas meias-finais de 2019, mas desta vez frente ao lituano Ricardas Berankis, eliminado pelos parciais de 6-4, 6-4, 4-6 e 6-3.

Ao fim de três horas e dois minutos no court central, onde registou 35 winners contra 39 erros não forçados, o bicampeão de Wimbledon e segundo cabeça de série marcou encontro com o italiano Lorenzo Sonego, 27.º colocado no "ranking" ATP, que atingiu a quarta ronda há um ano.

"Cada dia é um desafio, a verdade é essa. Todos os adversários são difíceis. Estamos a jogar contra os melhores do mundo e, especialmente nestas condições, é ainda mais difícil. Não tenho jogado muito em relva nos últimos três anos, cada dia é uma oportunidade para melhorar e hoje passei, por isso tenho a hipótese de continuar e estou feliz por isso", explicou o esquerdino de Manacor.

Ao contrário de Nadal, detentor de 22 títulos do Grand Slam, o grego Stefanos Tsitsipas, quinto no ranking ATP, elevou o nível e, sem grandes sobressaltos, ultrapassou o australiano Jordan Thompson em três parciais, por 6-2, 6-3 e 7-5, em duas horas e quatro minutos.

Graças ao triunfo ante o 76.º classificado na hierarquia mundial, parceiro do português João Sousa na competição de pares, o helénico, que conquistou no domingo o seu primeiro título em relva no ATP 250 de Maiorca, vai ter como próximo adversário o também australiano Nick Kyrgios, com quem perdeu nos quartos de final do ATP 250 de Halle.

Assim como Tsitsipas e Kyrgios (40.º ATP), que assinou 50 winners, 24 dos quais ases, face a 10 erros não forçados para superar o sérvio Filip Krajinovic, por 6-2, 6-3 e 6-1, o norte-americano Taylor Fritz, 11.º cabeça de série, também derrotou o britânico Alastair Gray (288.º ATP), pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-3) e 6-3, e seguiu para a ronda seguinte.

Quem ficou pelo caminho foi o semifinalista de 2021, o canadiano Denis Shapovalov, 13.º pré-designado, ao perder diante do norte-americano Brandon Nakashima em quatro partidas, por 6-2, 4-6, 6-1 e 7-6 (8-6), o mesmo sucedendo com o argentino Diego Schwartzman, que foi eliminado pelo jogador da casa, Liam Broady (132.º), mas em cinco sets, com os parciais de 6-2, 4-6, 0-6, 7-6 (8-6) e 6-1.

Igualmente disputado até à derradeira partida foi o triunfo na prova de pares da dupla nacional, composta pelos amigos Nuno Borges e Francisco Cabral, diante do croata Franco Skugor e do filipino Treat Huey, que só ficou decidido por 7-6 (13-11), 3-6, 5-7, 6-3 e 6-2.

Os vencedores do Estoril Open lutaram durante três horas e 16 minutos em court, mas conseguiram conquistar a primeira vitória naquela que é a estreia de ambos na variante de pares de um torneio do Grand Slam. A dupla portuguesa terá agora pela frente os colombianos Robert Farah e Juan Cabal, antigos campeões de Wimbledon.

Na prova feminina, a polaca Iga Swiatek, número um mundial, enfrentou as primeiras dificuldades na relva londrina, mas conseguiu passar com distinção pela neerlandesa Lesley Pattinama Kerkhove (138.ª WTA), por 6-4, 4-6 e 6-3, alcançando assim a sua 37.ª vitória consecutiva.

Enquanto a jovem de 20 anos agendou embate com a francesa Alizé Cornet na terceira ronda, a espanhola Paula Badosa, quarta colocada na hierarquia WTA, afastou a romena Irina Bara (122.ª), por 6-3 e 6-2, e a campeã do "major" britânico de 2019, Simona Halep, derrotou a belga Kirsten Flipkens, com os parciais de 7-5 e 6-4.

A checa Karolina Pliskova, finalista vencida há um ano no All England Club, por sua vez, ficou pela segunda ronda, ao ceder perante a anfitriã Katie Boulter em três sets, por 3-6, 7-6 (7-4) e 6-4.