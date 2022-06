Ranking: Tsitsipas volta ao top 5, Medvedev lidera e Borges sobe

Hierarquia mundial de ténis atualizada esta segunda-feira.

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, vencedor no sábado do torneio em relva de Maiorca, voltou ao top 5 da hierarquia mundial, após duas semanas em sexto da lista ATP, ultrapassando o norueguês Casper Ruud.

O topo do ranking segue ocupado pelo russo Daniil Medvedev, à frente do alemão Alexander Zverev (segundo), do sérvio Novak Djokovic (terceiro) e do espanhol Rafael Nadal (quarto), vencedor dos dois Grand Slams já disputados esta temporada (Austrália e Roland Garros).

O português João Sousa encontra-se na 60.ª posição, enquanto o segundo melhor luso é Nuno Borges, que subiu 10 posições, para 113.º do mundo.

No setor feminino, a tunisina Ons Jabeur remeteu a estónia Anett Kontaveit ao terceiro lugar da lista da WTA, subindo ao segundo lugar de um "ranking" dominado pela polaca Iga Swiatek.

A portuguesa Francisca Jorge perdeu 10 lugares e está agora na 377.ª posição, ao passo que Matilde Jorge e Inês Murta ganharam oito posições, respetivamente para 674.ª e 683ª.