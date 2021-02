Ranking: do recorde de Novak Djokovic à queda de João Sousa

Federer a passear com o troféu do Open da Austrália

Tenista sérvio bate recorde de Federer e João Sousa desce ao 98.º lugar do ranking ATP.

O sérvio Novak Djokovic estabeleceu novo recorde no ténis mundial, com a nona vitória no Open da Austrália, ao garantir a permanência durante 311 semanas na liderança do ranking, esta segunda-feira divulgado, enquanto João Sousa desceu ao 98.º lugar.

Depois de conquistar no domingo o 18.º major da carreira, em Melbourne Park, aproximando-se dos 20 títulos de Roger Federer e de Rafael Nadal, Djokovic assegurou ainda um novo registo no topo da hierarquia mundial e vai ultrapassar a anterior melhor marca de 310 semanas do suíço, atualmente no quinto lugar.

Num dia em que o top-10 do ranking ATP só apresenta duas alterações, com o russo Daniil Medvedev, vice-campeão do major dos Antípodas, a subir ao terceiro lugar, logo atrás de Nadal, e o austríaco Dominic Thiem a descer ao quarto posto, o português João Sousa caiu cinco posições na tabela.

O vimaranense falhou a participação no Open da Austrália, por ter acusado positivo ao novo coronavírus na véspera de viajar para Melbourne, e esta semana desceu ao 98.º lugar, o ranking mais baixo desde julho de 2013, quando deixou a 102.ª posição para integrar, pela primeira vez na carreira, o top-100, figurando então no 93.º posto.

O lisboeta Pedro Sousa, que perdeu na ronda inaugural do primeiro torneio do Grand Slam da temporada ante o suíço Stan Wawrinka, desceu uma posição, ocupando agora o 108.º lugar, enquanto Frederico Silva, após a estreia com uma derrota em Melbourne Park, frente ao australiano Nick Kyrgios, é o 184.º colocado, logo à frente de João Domingues (185.º ATP).

No ranking feminino, que continua a ser liderado pela australiana Ashleigh Barty, a japonesa Naomi Osaka capitalizou a recente conquista do Open da Austrália e ascendeu ao segundo lugar, ultrapassando a romena Simona Halep, terceira, enquanto a norte-americana Serena Williams subiu quatro posições, para o sétimo posto.