Ranking ATP: João Sousa desce ao 100.º lugar e Djokovic iguala Federer

Classificação mundial de tenistas foi recentemente atualizada. Tenista português não esteve tão mal posicionado desde 2013, quando deixou a 102.ª posição. Frederico Silva foi o único português a subir na lista

O tenista João Sousa desceu duas posições no "ranking" ATP, divulgado esta segunda-feira, e figura agora no 100.º lugar da tabela liderada pelo sérvio Novak Djokovic, que igualou o recorde de 310 semanas no topo do suíço Roger Federer.

O vimaranense, que falhou o Open da Austrália, ao acusar positivo ao novo coronavírus na véspera de viajar para Melbourne, perdeu na primeira ronda do ATP 250 de Córdoba, na última semana, e não conseguiu evitar a descida ao "ranking" mais baixo desde julho de 2013, quando deixou a 102.ª posição para ascender à 93.º.

Enquanto João Sousa disputa esta semana o ATP 250 de Buenos Aires, para tentar reverter a tendência descendente, o número um mundial Novak Djokovic igualou hoje as 310 semanas de Federer na liderança do "ranking" ATP, um máximo detido desde 2012, quando superou as 286 semanas do americano Pete Sampras.

Da mesma forma que o sérvio se mantém como número um mundial, o "top-10" também não sofreu qualquer alteração, mantendo-se o espanhol Rafael Nadal na segunda posição e o russo Daniil Madevedev, vice-campeão do Open da Austrália, no terceiro lugar.

Entre os portugueses, o tenista Frederico Silva foi o único a "galgar" a hierarquia mundial, ascendendo cinco lugares, para figurar no 179.º posto, após ter atingido os quartos de final no Nur-Sultan 1 ATP Challenger 125.

Já Pedro Sousa, depois de ter sido derrotado na estreia no ATP 250 de Córdoba, desceu ao 110.º lugar, assim como João Domingues caiu para o 188.º posto e Gonçalo Oliveira baixou à 296.º posição do "ranking" mundial.

A hierarquia WTA continua a ser comandada pela australiana Ashleigh Barty, seguida da japonesa e campeã do "major dos Antípodas, Naomi Osaka, com Simona Halep a completar o pódio, numa semana em que o "top-10" também não sofreu qualquer alteração.