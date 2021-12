Rafael Nadal infetado com covid-19: "Estou a passar por momentos desagradáveis"

Tenista espanhol marcou presença num torneio de exibição em Abu Dhabi.

Rafael Nadal comunicou na manhã desta segunda-feira ter testado positivo à covid-19. O tenista esteve no Mubadala World Tennis Championship, torneio de exibição em Abu Dhabi, onde terá contraído a doença.

"Tanto no Kuwait como em Abu Dhabi fizemos testes a cada dois dias e todos deram negativo. O último tinha sido feito na sexta-feira, tendo recebido os resultados no sábado. Estou a passar por momentos desagradáveis, mas confio que vou melhorar aos poucos", escreveu Nadal nas redes sociais.

O espanhol defrontou o britânico Andy Murray e foi derrotado pelos parciais de 6/3 e 7/5, no último sábado. A covid-19 acabou por ser detetada no regresso a Espanha. "Agora estou confinado em casa e já informei as pessoas com quem estive relativamente ao resultado do teste. Vou ter que ter total flexibilidade no meu calendário e irei analisar as minhas opções, dependendo da minha evolução. Manter-vos-ei informados sobre qualquer decisão relativamente aos meus próximos torneios", explicou Nadal.