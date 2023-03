Rafa Nadal de novo na órbita do Estoril Open

Há um ano, a lenda espanhola esteve muito perto de jogar o ATP250 português; recuperação de uma lesão vai decidir onde inicia a terra batida

Apresentada ontem, no Guincho, a oitava edição do único torneio português do calendário do ATP Tour tem Stan Wawrinka como a mais recente boa novidade e destinatário do segundo convite, depois de um atribuído a João Sousa, vencedor em 2018. Bem guardado no Estoril está o terceiro, cujo pedido pode vir a ser feito por Rafael Nadal. Sem competir desde janeiro e em fase algo atrasada na recuperação de mais uma lesão, o campeão de 22 Grand Slams tem tido contacto com a terra batida na sua academia maiorquina, e não esconde que voltará logo que esteja apto.

Há cerca de um ano, após perder nos quartos de final em Madrid, Rafa disse que esse Masters não foi a escolha certa para a adaptação ao pó de tijolo. E deixou claro que "queria ter voltado no Estoril, um ATP 250 ao nível do mar, mas não consegui recuperar a tempo e não quis arriscar". O evento português tinha decorrido na semana anterior.