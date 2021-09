Raducanu torna-se a primeira qualifier a vencer um torneio do Grand Slam

Britânica, nascida em 2003, levou a melhor sobre Leylah Fernandez, também estreante em finais, com os parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 51 minutos.

A tenista Emma Raducanu derrotou, este sábado, a canadiana Leylah Fernandez na final do US Open, em Nova Iorque, e tornou-se, aos 18 anos, na primeira "qualifier" a vencer um torneio do "Grand Slam".

Num dia em que, por ocasião dos 20 anos desde o 11 de setembro, que mereceu uma homenagem no Arthur Ashe Stadium antes da final, Raducanu, número 150 no "ranking" WTA, superou a jovem adversária, de 19 anos, que figura no 73.º lugar desta hierarquia, em dois "sets", com os parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 51 minutos.

Após surpreender em Wimbledon, ao atingir os oitavos de final na sua estreia em "majors", a britânica, nascida em Toronto, sobreviveu à fase de qualificação em Flushing Meadows e, sem perder qualquer "set" no quadro principal, tornou-se igualmente na mais jovem campeã de um "Grand Slam" desde Maria Sharapova, em 2004.

No último teste diante da esquerdina de Montreal, também a jogar a primeira final de um "major", após ultrapassar três jogadoras do "top 5" mundial, a detentora do título Naomi Osaka (3.ª WTA) na terceira ronda, Elina Svitolina (5.ª WTA) nos quartos de final e Aryna Sabalenka (2.º WTA) nas meias-finais, Emma Raducanu entrou melhor no encontro e chegou primeiro ao "break".

Leylah Fernandez não se deixou intimidar e reagiu, restabelecendo a igualdade no marcador, antes de ceder o "set" inaugural, após um duelo muito equilibrado, no quarto "set point" do 10.º jogo, ao fim de uma hora.

Na segunda partida, a canadiana imprimiu maior agressividade ao seu jogo e conseguiu a quebra de serviço no terceiro jogo (2-1), mas Raducanu, a jogar apenas o seu segundo "major" da carreira, devolveu de imediato o "break", dilatou a vantagem no sexto jogo (4-2) e, apesar de ter vacilado e desperdiçado dois "set points", conquistou o título do US Open, último "major" da temporada.

Com 22 "winners" e 25 erros não forçados, face aos 18 pontos ganhantes e 26 erros não forçados da adversária, Emma Raducanu sucede a Osaka como campeã em Nova Iorque e na próxima segunda-feira deverá ascender à 23.ª posição do "ranking" WTA, enquanto a esquerdina de Montreal deverá subir ao 27.º posto.