Quatro portugueses na fase de qualificação do Estoril Open

Os portugueses Gastão Elias, Pedro Sousa, Pedro Araújo e Tiago Cação vão disputar a fase de qualificação do Estoril Open, que terá lugar no Clube de Ténis do Estoril, entre 23 de abril e 1 de maio.

Enquanto Elias e Sousa asseguraram a entrada direta no qualifying do único torneio português do ATP Tour, Tiago Cação e Pedro Araújo receberam um wild card da organização para acederem à prova de qualificação, que será jogada sábado e domingo.

De acordo com o sorteio, o tenista da Lourinhã (154.º ATP) vai defrontar na primeira ronda o boliviano Hugo Dellien (89.º ATP) no court principal a partir das 12:00, hora a que Araújo (562.º ATP) vai entrar também em ação frente ao italiano Gianluca Mager (111.º ATP) no campo número três.

"Estou muito motivado", começou por afirmar Elias, número três português, que recentemente se sagrou campeão dos dois challengers de Oeiras, acrescentando: "Sei que vai ser um encontro bastante duro, não só pela qualidade do meu adversário, mas também pelo bom momento de forma que atravessa, mas eu também estou num bom momento. Vai ser um jogo interessante e é sempre ótimo poder voltar a jogar um torneio deste calibre."

Já Pedro Sousa, que esta semana figura no 295.º lugar no ranking, vai encerrar a sessão no court principal frente ao espanhol Bernabe Zapata Miralles (119.º ATP), assim como Tiago Cação (573.º ATP) jogará o derradeiro encontro do court secundário ante o também espanhol Carlos Taberner (94.º ATP).

"Foi um sorteio bastante complicado, como era de esperar, porque já sabia que ia jogar com um cabeça de série. É um jogador que está em boa forma, jogou bastante bem em Barcelona e em Monte Carlo. Vai ser um encontro duro", anteviu o lisboeta, de 33 anos, a regressar à competição após uma longa ausência, na sequência de uma cirurgia ao pulso esquerdo.