Preso há oito meses, Boris Becker vai ser deportado em jato privado

O The Sun escreve que o antigo tenista, detido há oito meses em Inglaterra, vai voltar à Alemanha num jato pago por uma estação de televisão

O antigo tenista alemão Boris Becker vai ser deportado para o seu país e a viagem será num jato pago por uma estação de televisão, adianta o The Sun.

Becker está há oito meses detido em Inglaterra, após ser condenado a pena de dois anos e meio de prisão por ocultar fundos e bens para fugir ao fisco e não pagar dívidas, após ter declarado bancarrota.

A televisão em questão terá oferecido um contrato chorudo a Boris Becker para este relatar o seu dia a dia na prisão que é considerada uma das piores de Inglaterra.

O The Sun falou com a mãe do antigo tenista, Elvira Becker, que se congratulou com a medida, possível fruto de um programa de deportações para o qual ficou elegível por só ter nacionalidade alemã. "É a maior prenda de Natal que podia ter, mal posso esperar para ter o meu amado filho nos meus braços", disse a mãe ao tablóide britânico.