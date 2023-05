Presença de Nadal em Roland-Garros continua em perigo

O espanhol, que venceu 14 vezes o Grand Slam em Roland Garros em 22 participações, tem duas semanas para recuperar antes do início do torneio em França.

Rafael Nadal continua em dúvida para Roland-Garros. O espanhol que está lesionado desde o Australian Open e que não tem participado em torneios, tais como recentemente no Masters 1000 de Roma, recusou novamente, este domingo, outro convite para o ATP em Bordéus, em França.

O diretor do evento, Jean-Baptiste Perlant, disse que Nadal recusou por ainda não estar a 100% e procura recuperar a tempo para jogar Roland Garros, que começa no dia 28 de maio. Porém, as notícias acerca do espanhol têm deixado preocupados tanto os adeptos como também outros jogadores e figuras ligadas à modalidade.

Boris Becker, ex-jogador de ténis e tricampeão de Wimbledon, mostrou a sua preocupação, em comentários à Eurosport, perante o estado físico do espanhol e espera que este não seja o último torneio da carreira. "Espero que ele possa pelo menos competir em Paris, isso seria uma boa notícia. De qualquer forma, se Roland Garros fosse o seu último torneio seria uma coisa má. Um jogador sempre tem que decidir por si mesmo qual seu último torneio é, e espero sinceramente que para Rafa não seja Roland Garros este ano" disse Becker.

Novak Djokovic, possível adversário de Nadal no Roland Garros, acredita que o jogador espanhol esteja a dar o seu melhor para estar presente no torneio, mas que independentemente da presença ou não, isso não irá alterar o seu método de preparação. "É claro que a sua ausência em Roland Garros iria afetar o mundo do ténis e o torneio, devido à sua história em Paris e, de uma forma mais geral, devido ao que alcançou na sua carreira e ao impacto que teve no nosso desporto. Vi vídeos dos seus treinos, vi-o a tentar preparar-se para o Open de França. Veremos. Não estou no lugar dele, não estou na pele dele. Não sei como é que ele se sente. Mas tenho a certeza de que ele está a fazer tudo para estar lá", realçou Djokovic.

Já Marion Bartoli, antiga vencedora de Wimbledon, salientou que se Rafael Nadal estiver apto para jogar em Paris ele deverá ter cuidado com todos os adversários: "Claro que terá um efeito psicológico. Jogar com o Rafa agora no court Chatrier é diferente de há dez anos, quando ele esmagava tudo no seu caminho. Por isso, é óbvio que a forma como muitos jogadores irão entrar no court será diferente."