Portugal soma segundo triunfo na Billie Jean King Cup

Venceu Malta, por 2-1, no Complexo de Ténis do Jamor.

Portugal somou esta terça-feira o segundo triunfo no Grupo II da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup em ténis, ao bater Malta, por 2-1, no Complexo de Ténis do Jamor.

Nos courts de terra batida do Jamor, Inês Murta, 685.ª da hierarquia mundial, venceu a maltesa Elaine Genovese, que não tem ranking de singulares, por 6-3 e 7-5.

Ao contrário do que tinha acontecido na véspera, Francisca Jorge, 314.ª do mundo, não conseguiu vencer o seu jogo de singulares, ao perder com Francesca Curmi, 391.ª, por 6-3 e 6-4.

No encontro de pares, Francisca e Matilde Jorge asseguraram o triunfo a Portugal, ao vencerem Curmi e Genovese, por 6-4 e 6-1.

Com dois triunfos, Portugal lidera o Grupo A, com mais uma vitória do que a Grécia e do que a Bósnia-Herzegovina, que têm menos um jogo, enquanto Malta e Israel já têm duas derrotas.

Portugal volta a jogar na quarta-feira, frente à equipa bósnia, a partir das 10:00.

Os dois primeiros posicionados dos dois grupos que se estão a disputar no Jamor vão defrontar-se num play-off de subida ao Grupo I.