Portugal garante play-off do Grupo II da Zona Europa-África da Billie Jean Cup

Portugal garantiu o apuramento para o play-off do Grupo II da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup em ténis, ao derrotar a Bósnia-Herzegovina, por 2-1, no Complexo de Ténis do Jamor.

Depois das vitórias sobre Israel (3-0) e Malta (2-1), Portugal somou o terceiro triunfo e garantiu desde já um dos dois primeiros lugares no Grupo A, assegurando a presença no play-off, do qual sairão as duas equipas promovidas ao Grupo I.

Nos courts de terra batida do Jamor, Inês Murta, 685.ª da hierarquia mundial, perdeu pela primeira vez um encontro nesta edição, frente a Dea Herdzelas, 357.ª, por 6-2 e 6-2.

Francisca Jorge, 314.ª do mundo, empatou a eliminatória, ao vencer Nefisa Berberovic, 319.ª, por 2-6, 6-1 e 6-2.

No encontro de pares, Francisca e Matilde Jorge asseguraram o triunfo a Portugal, ao vencerem Herdzelas e Anita Wagner, por 6-2 e 6-1.

Com três triunfos, Portugal lidera o Grupo A, com mais duas vitórias do que a Grécia (menos dois jogos) e do que a Bósnia-Herzegovina (menos um), enquanto Malta e Israel, ambas com dois jogos, têm duas derrotas.

Portugal volta a jogar na sexta-feira, frente à Grécia, depois de folgar na quinta-feira.