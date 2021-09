Portugal e Roménia vão ter acerto de contas

Seleção Nacional vai jogar sábado e domingo em Cluj-Napoca, com Rui Machado a considerar que o favoritismo é repartido

A Seleção Nacional iniciou ontem, no Polidesportivo Horia Demian, em Cluj-Napoca, a preparação da eliminatória de acesso ao Qualifying das Davis Cup Finals, ciente do favoritismo repartido com a Roménia.

Será um tira-teimas, após a vitória portuguesa em 1988, em Timisoara, por 3-2, resultado que os romenos lograram na visita ao Estoril, em 1995. "A equipa está motivada e com boa dinâmica", contou a O JOGO o selecionador Rui Machado, lembrando que "jogar a Taça Davis fora de casa é sempre difícil". Ao reconhecer ter "uma equipa competente e experiente", não esquece o "valor de um adversário que leva a não ser descabido atribuir 50 por cento de hipóteses para ambos".

Portugal, que joga sábado e domingo, apresenta João Sousa (150.º), Frederico Silva (184.º), Gastão Elias (215.º) e Nuno Borges (271.º), tendo os locais convocado Marius Copil (250.º), Filip Jianu (317.º), Nicholas Ionel (440.º), Nicolae Frunza (631.º) e o especialista de pares Horia Tecau (18.º).