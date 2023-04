Portugal começa com pleno de triunfos a Billie Jean King Cup

Vitórias frente a Israel, no Complexo de Ténis do Jamor.

Portugal iniciou da melhor forma a participação no Grupo II da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup em ténis, com um pleno de vitórias frente a Israel, no Complexo de Ténis do Jamor.

Nos courts de terra batida do Jamor, Inês Murta, 685.ª do ranking WTA, deu o primeiro ponto a Portugal no Grupo A, ao vencer Shavit Kimchi, 516.ª, por 6-1 e 6-2.

Francisca Jorge, 314.ª tenista mundial, garantiu o triunfo a Portugal, com uma vitória sobre Lina Glushko, 271.ª, por 6-4, 3-6 e 6-1.

No encontro de pares, Francisca e Matilde Jorge asseguraram o terceiro triunfo neste primeiro encontro do Grupo A, ao vencerem Kimchi e Glushko, por 6-4 e 6-4.

Portugal volta a jogar na terça-feira, frente a Malta, que hoje joga com a Bósnia-Herzegovina, com a Grécia a ser a outra adversária no Grupo A.

Os dois primeiros posicionados dos dois grupos que se estão a disputar no Jamor vão defrontar-se num play-off de subida ao Grupo I.