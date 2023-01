Portugal acolhe nove challengers e uma eliminatória da Billie Jean King Cup

Portugal integra o Grupo II, após o triunfo na eliminatória realizada na Macedónia em 2022, juntamente com a Argélia, Bósnia, Estónia, Geórgia, Grécia, Irlanda, Israel, Kosovo, Lituânia, Malta e África do Sul

A Federação Portuguesa de Ténis (FPT) anunciou esta quarta-feira a organização de nove torneios do ATP Challenger Tour em 2023 e uma eliminatória da Billie Jean King Cup, em conferência de imprensa realizada no Complexo de Ténis do Jamor.

Depois dos sete "challengers" em 2022, a FPT vai igualar os nove torneios organizados em 2021, mas este ano com dois torneios de categoria 125, sendo que o primeiro será na semana de 17 de abril, no Complexo de Ténis do Jamor, em Oeiras, em simultâneo com um ITF 100 feminino, e o segundo em agosto, o Porto Open, no Complexo Desportivo do Monte Aventino.

Além do primeiro "challenger" da última semana e do segundo que decorre até sábado no Jamor, a FPT vai realizar mais um torneio de categoria 75 e outro de categoria 50 do ATP Challenger Tour em maio. Em setembro joga-se o Braga Open, de categoria 75, no início de outubro o Lisboa Belém Open e em novembro o Maia Open, ambos de categoria 100.

Além dos "challengers" e dos 31 torneios ITF, 18 femininos e 13 masculinos, a FPG vai receber em 10 de abril as 12 nações que vão disputar o Grupo II da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup, entre as quais a seleção nacional.

Portugal integra o Grupo II, após o triunfo na eliminatória realizada na Macedónia em 2022, juntamente com a Argélia, Bósnia, Estónia, Geórgia, Grécia, Irlanda, Israel, Kosovo, Lituânia, Malta e África do Sul.

Graças a uma nova parceria, o calendário nacional terá uma nova denominação, Circuito Una Seguros, e tanto o Campeonato do Mundo de equipas de cadeira de rodas, como o Mundial de veteranos por equipas e individual voltam a ser disputados em território nacional.