Porto Open sobe de escalão e integra calendário do Challenger Tour

Prova decorre entre 27 de junho e 4 de julho, nos courts de piso rápido do Complexo Desportivo do Monte Aventino.

O Porto Open em ténis vai integrar, pela primeira vez ao fim de 22 anos, o calendário do ATP Challenger Tour, entre 27 de junho e 4 de julho, nos courts de piso rápido do Complexo Desportivo do Monte Aventino.

Numa iniciativa conjunta entre a Federação Portuguesa de Ténis (FPT) e da Associação de Ténis do Porto, com o apoio da Associação de Tenistas Profissionais, o evento terá a categoria de um torneio 50 do ATP Challenger Tour.

"A promoção do Porto Open à categoria ATP Challenger 50 vai ao encontro ao objetivo que a FPT tem de proporcionar aos tenistas portugueses várias oportunidades de competirem e pontuarem no país e é mais uma demonstração de confiança na qualidade das nossas organizações por parte da ATP, que nos incentivou e apoiou nesta decisão", explicou o presidente da FPT, Vasco Costa.

O Porto Open será, assim, o quinto challenger a disputar-se em Portugal esta temporada, depois do Oeiras Open I e Oeiras Open II, já realizados no Complexo Desportivo do Jamor, do ATP Challenger 125, entre 16 e 23 de maio, e do challenger 50, de 23 e 30 de maio, ambos no Jamor.