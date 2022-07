Ponto sensacional de Djokovic no duelo com Sinner: ora veja

Um ponto conquistado por Djokovic em grande estilo. Veja o vídeo abaixo.

O sérvio Novak Djokovic, terceiro do ranking mundial de ténis, qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano, ao vencer o italiano Jannick Sinner, 13.º do ranking.

Djokovic, seis vezes vencedor do major britânico, entre as quais as últimas três, ainda esteve a perder por 2-0, mas deu a volta ao marcador, vencendo com os parciais de 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 e 6-2, em três horas e 35 minutos.

Nas meias-finais, Djokovic vai defrontar o vencedor do encontro entre o britânico Cameron Norrie, 12.º jogador do mundo, e o belga David Goffin, 58.º da hierarquia.