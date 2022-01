Polícia australiana recorre a gás pimenta para dispersar fãs mais radicais de Djokovic

Seguidores do tenista sérvio voltaram a demonstrar o seu apoio, mas excessos não foram tolerados pelas autoridades

As horas que se seguiram à vitória judicial de Djokovic não foram propriamente calmas. Junto ao hotel em que se pensa estar o tenista sérvio houve alguns desentendimentos entre fãs e autoridades.

Quando um automóvel saiu do edifício, alguns adeptos dirigiram-se com veemência para uma determinada zona do exterior do hotel, pensando que seria Djokovic a estar lá dentro. A ideia não se confirmou, houve um ou outro excesso e as autoridades australianas foram mesmo obrigadas a recorrer a gás pimenta.

Recorde-se que o tenista sérvio irá dar uma conferência de imprensa nos próximos minutos, numa altura em que ainda permanecem algumas dúvidas sobre se Novak Djokovic poderá ou não jogar a edição 2022 do Open da Austrália.