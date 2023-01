Piqué antecipa-se à Federação Internacional de Ténis e recorre ao TAS

O antigo central exige um milhão de euros à ITF devido a considerar ter existido uma rescisão "injustificada" do contrato que vinculava o órgão à Kosmos, empresa que detém.

Depois de o jornal catalão Sport ter avançado na segunda-feira que a Federação Internacional de Ténis (ITF) está a preparar uma ação judicial contra a Kosmos, empresa detida pelo antigo futebolista Gerard Piqué, o ex-central do Barcelona antecipou-se e levou o caso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

A intenção do órgão que tutela o ténis mundial foi motivada por supostas dívidas acumuladas pela Kosmos durante as últimas edições da Taça Davis, cujos direitos Piqué adquiriu em 2018.

De acordo com o jornal Marca, o antigo internacional espanhol exige ser indemnizado em um milhão de euros por considerar que a rescisão de contrato que vinculava a ITF à Kosmos, anunciada no início deste ano, foi "injustificada".

Já a ITF também espera receber uma indemnização, alegando ter existido uma violação unilateral do contrato que unia ambas as partes desde 2019.

Na altura da celebração desse contrato, foi o próprio Piqué que anunciou que a parceria previa uma ligação de 25 anos. No entanto, três anos depois, o antigo jogador não terá pago os 40 milhões de euros anuais previstos no acordo, levando ao cessar do vínculo.