Perdeu frente a Kyrgios e criticou atitude do rival: "Tem a maturidade de um miúdo de 10 anos"

Michael Venus perdeu frente a Kyrgios no jogo dos quartos de final de pares e, no final fez duras críticas ao tenista australiano.

Michael Venus e Tim Puetz perderam, esta quarta-feira, nos quartos de final de pares do Open da Austrália, frente a Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis. No final do encontro, o neozelandês Michael Venus criticou o australiano Kyrgios.

"Vai ter sempre adeptos e arranjará sempre maneira de o favorecerem, mas é um imbecil absoluto. No que diz respeito a maturidade, podes ver que nunca cumpriu com as suas expectativas. Sendo generoso, tem a maturidade de um miúdo de 10 anos. É incrível, ele pode atirar uma bola para a bancada e acertar numa criança, mas só porque depois dá a raquete ao miúdo, toda a gente diz que é um bom rapaz", atirou Venus ao canal 1News.

O tenista fez também críticas ao mau comportamento do público, que foi "encorajado" pela dupla Kyrgios e Kokkinakis, na opinião de Venus. "Parecia um circo e não uma jogo de ténis. Eles [dupla adversária] estavam a animar o público e a fazer com que apluadissem momentos de animação. Não é correto", lamentou.