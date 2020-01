Pedro Sousa vai lutar pelo regresso ao top 100

Português viaja segunda-feira para Melbourne e o qualifying do Open da Austrália será o seu primeiro desafio de 2020

Após duas breves passagens pelo top 100 do ranking ATP, em fevereiro do ano passado (100.º entre os dias 11 e 17; 99.º de 18 a 24), Pedro Sousa tem como natural objetivo a reentrada nessa elite, à qual já mereceu pertencer durante muito mais tempo, mas sem o conseguir devido às lesões.

Esta época, o número dois português e 140.º mundial tem apenas 29 pontos a defender até junho! Afigura-se, assim, mais acessível a batalha pelo grande objetivo de uma temporada que vai iniciar no próximo dia 14, no qualifying do Open da Austrália. A viagem para Melbourne será na segunda-feira, tendo mais tempo de adaptação ao fuso horário (mais 11 horas do que em Portugal) e às elevadas temperaturas, normalmente entre os 30 e os 40 graus.

A pré-época foi efetuada no Centro de Alto Rendimento do Jamor, sob a supervisão de Rui Machado que é também, recorde-se, o selecionador nacional, e Pedro Sousa, de 31 anos, já tem programados cinco torneios consecutivos, na América do Sul, após a presença no primeiro Grand Slam do ano. A campanha começa no challenger uruguaio de Punta del Este (3 a 9 de fevereiro), seguindo-se os ATP Tour de Córdoba, Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago do Chile.

Para além de Pedro Sousa, o qualifying do Open da Austrália conta ainda com a participação de João Domingues (173.º), que viaja amanhã, e de Frederico Silva (202.º), que chega a Melbourne na terça-feira. Acrescente-se que João Sousa (60.º) é o único português com entrada direta no quadro principal e pela oitava vez consecutiva!