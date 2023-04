Pedro Sousa supera dura batalha e segue para os quartos de final do Oeiras Open

O lisboeta, antigo top 100 mundial e atual 462.º classificado, derrotou o segundo cabeça de série do challenger, que ocupa o 97.º lugar no ranking ATP

Pedro Sousa superou um intenso duelo com o francês Alexandre Muller e acedeu aos quartos de final do Oeiras Open, torneio de categoria 125 do ATP Tour, a decorrer no Complexo de Ténis do Jamor.

O lisboeta, antigo top 100 mundial e atual 462.º classificado, derrotou o segundo cabeça de série do challenger, que ocupa o 97.º lugar no ranking ATP, em dois equilibrados sets, com os parciais de 7-5 e 7-6 (7-4), ao cabo de uma hora e 48 minutos.

Perante bancadas recheadas com cerca de uma centena de adeptos, entre os quais João Sousa, João Domingues, Henrique Rocha, Rui Machado (capitão da seleção nacional da Taça Davis) e o antigo jogador Frederico Gil, que não hesitaram em espreitar, a espaços, a mestria do representante nacional, de 34 anos, Muller foi surpreendido logo no terceiro jogo, ao sofrer o break.

No sexto jogo, Sousa viu o adversário gaulês repor a igualdade no marcador, mas empurrado pelo entusiasta apoio do público e pancadas a "beliscar" as linhas ganhou nova vantagem (6-5), confirmando o "break" no seu jogo de serviço para fechar o parcial inaugural, à segunda oportunidade.

Na segunda partida, Pedro Sousa manteve o ascendente até ao oitavo jogo, altura em que o recente finalista do ATP 250 de Marraquexe estabeleceu nova igualdade (4-4) e devolveu as duas quebras de serviço impostas pelo tenista português.

Com 6-6 no marcador, a decisão do encontro foi remetida para o tie-break e, no momento decisivo, levou a melhor a bonita esquerda paralela e as direitas eficazes de Sousa, que está a jogar um dos últimos torneios da carreira, como anunciou durante o Estoril Open.

"Com exceção das vezes que tive para fechar, em que acelerei muito o jogo e ele também teve mérito porque meteu muitas bolas nessas alturas, acho que foi um grande encontro. Estavam condições um bocadinho diferentes, estava muito mais frio e isso nota-se na bola e na velocidade do campo. Sinto-me mais confortável nestas condições. Sabia que ele vinha da melhor semana da carreira, está no seu melhor ranking e que eu tinha de fazer um grande encontro e foi isso que fiz. Estou muito contente por ter passado", avançou Pedro Sousa, em conferência de imprensa.

Nos quartos de final, o único representante nacional ainda em prova vai defrontar o canadiano Steven Diez (269.º ATP), responsável pela eliminação de João Sousa na ronda inaugural e pela derrota de hoje do francês Evan Furness, por 7-6 (7-2) e 6-1.

Assim como Pedro Sousa, o belga Kimmer Coppejans (189.º ATP) conseguiu surpreender o francês Adrian Mannarino, primeiro cabeça de série, atendendo ao 46.º posto na hierarquia mundial, em três parciais, por 4-6, 6-2 e 6-3, marcando encontro com o húngaro Zsombor Piros (134.º ATP), vencedor do embate com o espanhol Daniel Mérida, pelos parciais de 6-4 e 6-3.