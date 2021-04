Pedro Sousa retira-se na primeira ronda na Croácia

Uma lesão no pé esquerdo do tenista português levou à desistência no challenger em Split

O tenista português Pedro Sousa retirou-se hoje do encontro que disputava com o polaco Kacper Zuk, referente à primeira ronda do "challenger" de Split, torneio de categoria 80, que está a decorrer na Croácia.

Uma lesão no pé esquerdo provocou a desistência do número um português e 113.º do "ranking" ATP, quando estava à frente no marcador, com 2-1, no encontro com o jovem "alternate" polaco, de 22 anos.

"Senti uma dor no pé esquerdo antes do encontro. Decidi tentar, mas não deu. Preferi não arriscar", contou o lisboeta, em declarações à Lusa, após 12 minutos em "court".

Dada a retirada de Sousa, primeiro cabeça de série, Zuk, que figura no 221.º lugar na hierarquia mundial, vai defrontar na próxima fase do "challenger" de Split o croata Nino Serdarusic, que bateu o britânico Jay Clarke, por 7-6 (7-1) e 6-0.