Pedro Sousa pela primeira vez no quadro principal de Wimbledon

Lisboeta beneficia da desistência de Milos Raonic.

O tenista número um português, Pedro Sousa, assegurou este domingo, pela primeira vez, a entrada no quadro principal de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, graças à desistência do canadiano Milos Raonic.

O lisboeta, de 33 anos, havia disputado a principal grelha do major londrino em juniores e três vezes a fase de qualificação de seniores, mas o mais longe que tinha chegado foi à terceira e última ronda do qualifying, em 2017.

Este ano, no 108.º lugar na hierarquia mundial, beneficiou da desistência de Raonic, com uma lesão no gémeo, para garantir a estreia na relva do torneio do Grand Slam, que terá lugar no All England Club entre 28 de junho e 11 de julho.

"Estou muito contente com a oportunidade de jogar o quadro principal de Wimbledon, o torneio com mais tradição no circuito", afirmou, em declarações à agência Lusa.

Apesar de não ter entrado direto, Pedro Sousa admite que já "tinha feito algumas contas e sabia que havia alguns jogadores em dúvida, podendo assim surgir a oportunidade, o que felizmente acabou por acontecer."

O tenista do Club Internacional de Foot-Ball junta-se a assim a João Sousa no quadro principal de Wimbledon, enquanto Frederico Silva e João Domingues vão disputar a fase de qualificação.