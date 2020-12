Pedro Sousa ocupa vaga de um mito no primeiro Grand Slam de 2021

Pedro Sousa no quadro principal do Open da Austrália

Lisboeta aguardava por uma desistência para entrar no quadro principal do Open da Austrália.

Foi já durante a madrugada de ontem em Portugal, através da agência noticiosa norte-americana Associated Press, que o mundo do ténis ficou a saber que não será no Open da Austrália (8 a 21 de fevereiro, em Melbourne) que Roger Federer inicia a temporada 2021.

O suíço continua a treinar no Dubai, onde possui residência de inverno, mas após consulta aos elementos da sua equipa decidiu adiar o regresso.

No comunicado enviado à AP, o agente do tenista que está no pódio dos melhores de todos os tempos revelou: "Roger optou por não jogar na Austrália. Tem feito grandes progressos físicos no último par de meses, mas decidiu voltar a competir apenas depois do final do Grand Slam australiano". Importa referir que este ano, em fevereiro e junho, o vencedor de 20 Grand Slams foi sujeito a artroscopias ao joelho direito, tendo participado num único evento, exatamente o Open da Austrália, onde foi semifinalista.

O anúncio da primeira baixa em Melbourne, foi para Pedro Sousa um autêntico aliviar da carga de dúvidas criadas ante a indefinição de saber onde começar a época. Anteontem, a O JOGO, assumia estar perante "alguma confusão" para construir o calendário dos dois primeiros meses da nova época e agora terá (quase) tudo programado. Evitando ter de disputar a fase de qualificação em Doha, no Catar, será na condição de imbatível que regressa à atividade e, ao que tudo indica, no ATP250 de Antalya, na Turquia, entre os próximos dias 7 e 13 de janeiro.

"Neste momento estou um lugar fora da entrada em Antalya e já garanti a entrada em Delray Beach [outro ATP250 na mesma data]", esclareceu o lisboeta, adiantando: "Se tiver de escolher começo na Turquia, caso contrário vou para os Estados Unidos".