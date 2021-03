Pedro Sousa junta-se a João Sousa no quadro principal do Masters 1000 de Miami

Mais um tenista português no quadro principal do torneio. Será a estreia para Pedro Sousa numa prova desta categoria.

O tenista português Pedro Sousa acedeu esta sexta-feira ao quadro principal do Masters 1000 de Miami, após a desistência de vários jogadores, e garantiu assim a estreia num torneio desta categoria do ATP Tour.

"Vou jogar em Miami. Escreveram-me do ATP a confirmar a minha entrada no quadro principal", revelou o lisboeta à Lusa, ainda antes de viajar desde Santiago do Chile, onde esta semana disputou o Challenger local, para os Estados Unidos.

O número dois nacional e 110.º colocado no ranking ATP, que se tinha inscrito apenas na principal grelha do evento norte-americano, desistiu assim do Challenger de Zadar, na Croácia, para poder estrear-se assim num torneio de categoria 1.000, um ano após ter jogado apenas uma ronda do "qualifying" do Masters 1000 de Paris.

"A sensação é muito boa e estou muito motivado para jogar o quadro principal em Miami", acrescentou Sousa, após a desistência de mais de 15 jogadores, entre os quais o espanhol Rafael Nadal, o suíço Roger Federer e o austríaco Dominic Thiem.

Apesar de ter jogado os últimos três torneios em terra batida, Pedro Sousa garante estar decidido a tentar uma "adaptação ao piso rápido o mais rápido possível".

"Tenho mais facilidade quando é ao contrário, mas ainda tenho alguns dias", lembrou o lisboeta, de 32 anos, que se vai juntar assim a João Sousa no quadro principal do Masters 1000 de Miami, enquanto Frederico Silva vai disputar a fase de qualificação.