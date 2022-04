Pedro Sousa foi eliminado na primeira ronda do challenger de Madrid

Redação com Lusa

O tenista Pedro Sousa foi, esta terça-feira, eliminado pelo brasileiro Thiago Monteiro do challenger de Madrid, perdendo por 7-6 (7-1) e 6-2, na primeira ronda do torneio disputado em terra batida.

Monteiro, 114.º da hierarquia mundial, gastou uma hora e 39 minutos para bater Sousa, 292.º da lista da ATP, com o primeiro "set" a ser só decidido "tie-break".

O jogador luso, proveniente do qualifying, não converteu qualquer dos três pontos para quebra de serviço do adversário que teve à sua disposição, ao passo que o brasileiro conseguiu-o em duas das seis ocasiões de que gozou.

No que toca a pontos ganhos ao primeiro serviço, Monteiro também teve uma eficácia de 73% face a 65% de Sousa.

O "challenger" madrileno fica assim sem representação portuguesa depois de Gastão Elias ter anunciado hoje, na sua conta oficial na rede social Instagram, a desistência do torneio espanhol, por precisar de descansar após a conquista do segundo título consecutivo no Oeiras Open.