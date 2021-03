Pedro Sousa falha acesso aos quartos de final em Santiago do Chile

O número dois nacional e 110.º colocado no ranking nacional entrou a vencer o primeiro set e chegou a dispor de dois match points, mas não conseguiu superar o favoritismo de Djere.

O tenista português Pedro Sousa falhou esta quarta-feira o acesso aos quartos de final do ATP 250 de Santiago do Chile, ao perder o encontro da segunda ronda diante o sérvio Laslo Djere, em três equilibrados sets.

O número dois nacional e 110.º colocado no ranking nacional entrou a vencer o primeiro set e chegou a dispor de dois match points, mas não conseguiu superar o favoritismo de Djere, 57.º classificado na hierarquia mundial, e acabou por ser eliminado com os parciais de 5-7, 7-5 e 6-3, em duas horas e 23 minutos.

Pedro Sousa entrou a perder logo o seu serviço e rapidamente ficou em desvantagem (0-3), depois do quarto cabeça de série confirmar a liderança, mas conseguiu restabelecer a igualdade no marcador, ao devolver o break no quinto jogo, e passou para a frente (6-5), fechando o parcial em 50 minutos.

Na segunda partida, o lisboeta, de 32 anos, teve uma oportunidade de break não convertida no terceiro jogo e duas no nono, altura em que passou para a frente no marcador (5-4). Dois match points desperdiçados levaram Sousa, contudo, a permitir a recuperação de Laslo Djere, que relegou o desfecho do encontro para o derradeiro set.

O último parcial seguiu equilibrado até ao sexto jogo, quando o lisboeta não conseguiu evitar um break e permitiu ao jovem adversário, de 25 anos, assegurar a passagem aos quartos de final do ATP de Santiago do Chile, à semelhança do sucedido há uma semana em Buenos Aires.

Na discussão pelo acesso às meias-finais, Laslo Djere vai defrontar o vencedor do encontro entre o norte-americano e quinto cabeça de série Frances Tiafoe (64.º ATP) e o argentino Facundo Bagnis (118.º).