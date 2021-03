Pedro Sousa estreia-se com derrota no Masters 1000 de Miami

Redação com Lusa

O tenista português estreou-se no quadro principal do Masters 1000 de Miami com uma derrota na primeira ronda.

Pedro Sousa estreou-se esta quarta-feira no quadro principal do Masters 1000 de Miami com uma derrota na primeira ronda, em dois sets, diante o francês Pierre-Hugues Herbert.

O lisboeta, número 111.º do ranking ATP, não conseguiu encontrar argumentos para fazer frente ao favorito gaulês, 74.º classificado na hierarquia mundial, e acabou por ceder a qualificação para a segunda jornada ao fim de uma hora e seis minutos, pelos parciais de 6-1 e 6-3.

Herbert, finalista do ATP 250 de Marselha, concretizou duas quebras de serviço na primeira partida e outras tantas no segundo parcial ante o número dois português para assegurar um duelo com o canadiano Félix Auger-Aliassime, 11.º cabeça de série, na fase seguinte da prova.

Consumada a eliminação, Pedro Sousa, de 32 anos, que garantiu a entrada inédita no quadro principal de um torneio Masters 1.000 do ATP Tour, deixa a representação nacional a cargo de João Sousa, 103.º colocado no "ranking" ATP, que jogará na quinta-feira com o australiano Christopher O"Connell (122.º ATP).