Pedro Sousa está a uma vitória do quadro principal de Roland Garros

Redação com Lusa

Tenista português eliminou o italiano Lorenzo Giustino a segunda ronda da fase de qualificação

O tenista português Pedro Sousa está a um passo do quadro principal de Roland Garros, após ter vencido esta quarta-feira o italiano Lorenzo Giustino em dois sets, na segunda ronda da fase de qualificação do torneio parisiense.

O lisboeta, de 33 anos, impôs-se ao 205.º tenista da hierarquia ATP com expressivos 6-4 e 6-1, em uma hora e 23 minutos, avançando para a terceira e última ronda do "qualifying" do segundo Grand Slam da temporada.

Sousa, 287.º classificado da hierarquia mundial, superiorizou-se na dança de quebras de serviço no primeiro set - houve cinco breaks, três favoráveis ao português - e levou de vencida o primeiro parcial, antes de embalar para uma vitória tranquila no segundo.

O português quebrou o serviço de Giustino logo no primeiro jogo do segundo set e voltou a fazê-lo duas vezes mais, anulando ainda os quatro break-points que enfrentou no sexto jogo.

Sousa regressa assim à terceira ronda do "qualifying" de Roland Garros, fase em que foi eliminado em 2017 e 2012.

O experiente tenista luso, que nunca disputou o quadro principal na "Catedral da terra batida'" aguarda agora o desfecho do encontro entre o moldavo Radu Albot (112.º) e o australiano Jason Kubler (161.º) para conhecer o seu adversário na derradeira ronda da qualificação.