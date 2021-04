Pedro Sousa desiste de Belgrado e prepara-se para regressar no Estoril Open

Tenista português desistiu de jogar o ATP 250 de Belgrado.

O tenista português Pedro Sousa desistiu de jogar o ATP 250 de Belgrado, na próxima semana, mas já está a treinar sem limitações e a preparar o regresso à competição, previsto para o Estoril Open.

O lisboeta, número 112 do ranking ATP, havia desistido na primeira ronda do challenger de Split, na Croácia, na última semana, devido a uma dor no pé, mas já recuperou da mazela e voltou aos courts, embora tenha optado por se retirar do torneio de Belgrado, que arranca este fim de semana.

"Já estou a treinar a 100%, mas optámos por adiar o regresso à competição. Desde o Open da Austrália que não consegui estar em casa mais de três dias consecutivos e era preciso treinar para encarar a próxima fase de torneios, que também vai ser longa", explicou, em declarações à agência Lusa.

O plano de Pedro Sousa passa, assim, por voltar a competir durante o Estoril Open, no qual deverá ter entrada direta na fase de qualificação, que terá lugar no Clube de Ténis do Estoril, entre 24 de abril e 2 de maio.

"A minha ideia é jogar no Estoril Open, a seguir dois torneios challengers, o challenger 125 no Complexo Desportivo no Jamor e depois em Roland Garros", revelou o número dois português.