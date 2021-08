Pedro Sousa cai na primeira ronda do qualifying do US Open

O lisboeta, número 128 do ranking ATP, não foi capaz de confirmar o seu teórico favoritismo frente ao adversário nascido em Porto Rico, 252.º colocado na hierarquia mundial, e foi afastado em dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 6-4, em Flushing Meadows, Nova Iorque

O número um português Pedro Sousa foi eliminado esta terça-feira na primeira ronda do Open dos Estados Unidos em ténis, quarto e último torneio do Grand Slam da temporada, ao perder diante o norte-americano Ulisses Blanch.

O lisboeta, número 128 do ranking ATP, não foi capaz de confirmar o seu teórico favoritismo frente ao adversário nascido em Porto Rico, 252.º colocado na hierarquia mundial, e foi afastado em dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 6-4, em Flushing Meadows, Nova Iorque.

Pedro Sousa, 12.º cabeça de série do qualifying, sofreu um break no sétimo jogo da primeira partida e, apesar de ter travado um encontro equilibrado com Ulisses Blanch, de 23 anos, não conseguiu recuperar e, após ser quebrado novamente no segundo parcial, foi derrotado ao cabo de uma hora e 27 minutos.

Graças ao apuramento para a segunda fase da fase de qualificação do "major" norte-americano, o antigo número dois mundial de juniores, em 2016, vai defrontar o vencedor do encontro entre o também português Gastão Elias e o francês Hugo Grenier.